Брестского оппозиционера Андрея Шарендо арестовали на 15 суток
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо арестован на 15 суток.
Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, такое решение принял суд Московского района Бреста, обвинивший Шарендо по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года).
Шарендо задержали в Бресте 28 июля и до суда поместили в изолятор временного содержания.
По словам правозащитника, активиста судили за участие вечером 14 июля в Бресте в стихийной акции протеста против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
«Основанием для обвинительного постановления суда стали показания сотрудника милиции и сделанная от имени Шарендо 14 июля в 21:00 запись "Все идем к ЦУМу" в телеграм-канале "Брест для жизни Чат". Шарендо безуспешно пытался доказать судье, что в это время гулял с ребенком возле своего дома, расположенного в другом районе города», — сказал правозащитник.
Он отметил, что фото- и видеоматериалов, которые подтверждали бы участие Шарендо в этой акции, в суде предъявлено не было.
По данным правозащитников, с начала нынешней кампании по выборам президента более 200 человек получили в общей сложности почти 3 тыс. суток ареста. Известно как минимум о 1277 случаях произвольного задержания граждан.