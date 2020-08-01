С севера Европы в Беларусь пришла прохлада

/ Общество
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В первый день последнего летнего месяца погоду на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Днем практически во всех регионах пройдут дожди.

Днем местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый.

  • Брест +22..+24°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, днем возможна гроза);
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, днем возможна гроза;
  • Минск +19..+21°C (вероятность осадков 60-70%).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

 
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Тэги: погода

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