С севера Европы в Беларусь пришла прохлада

В первый день последнего летнего месяца погоду на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Днем практически во всех регионах пройдут дожди.

Днем местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый.

Брест +22..+24°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%);

Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, днем возможна гроза);

Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, днем возможна гроза;

Минск +19..+21°C (вероятность осадков 60-70%).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют: