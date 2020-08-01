С севера Европы в Беларусь пришла прохлада
В первый день последнего летнего месяца погоду на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Днем практически во всех регионах пройдут дожди.
Днем местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый.
- Брест +22..+24°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, днем возможна гроза);
- Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, днем возможна гроза;
- Минск +19..+21°C (вероятность осадков 60-70%).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.