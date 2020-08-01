Власть изолирует на время выборов активистов

Как стало известно правозащитному центру «Вясна» (не зарегистрирован в Беларуси), 31 июля для отбывания ранее вынесенных административных арестов задержали ряд активистов в Минске, Орше, Новополоцке и других городах страны.

Список задержанных опубликовал правозащитный сайт spring96.org .

Всего с начала текущей избирательной кампании 204 человека получили в общей сложности 2937 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 367 человек получили штрафы общим размером почти в 285 000 рублей (более 116 тысяч долларов).

Правозащитникам известно как минимум о 1277 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 31 июля.

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