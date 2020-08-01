Сергей Тихановский «сильно удивился» обвинениям в связях с боевиками из России

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Сергей Тихановский, находящийся сейчас в СИЗО, «с большим удивлением» узнал об обвинениях в связи с задержанными под Минском «боевиками» из России.

Об этом в своем «Фейсбуке» написала его супруга, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

«Хочу поделиться с вами тем, как Сергей воспринял заявление Следственного комитета о возбуждении в отношении него дел еще под двум статьям УК и информацию о нем на белорусском телевидении… Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными «боевиками» из России, и что «Страна для жизни» якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии не известны», — написала Тихановская.

30 и 31 июля Сергея Тихановского в СИЗО посещали адвокаты, но «следственных действий не было уже около месяца».

«Несмотря на то, что условия в СИЗО для него и сейчас непростые, он не жалуется, держится достойно, поддерживает меня. Благодарит людей, которые пишут ему письма. Почти каждый день ему отдают по 20-25 писем, в основном — заказных, сейчас приходят те, которые датированы 14-15 июня. Он отвечает на все», — рассказала супруга задержанного блогера.

 

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Тэги: дело Тихановского задержание боевиков ЧВК Персона: Светлана Тихановская Сергей Тихановский

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