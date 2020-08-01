В России завершены клинические испытания одной из вакцин от коронавируса

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Министерство здравоохранения России объявило о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, разработанном Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вакцину готовят к официальной регистрации. На очереди, по его словам, еще две вакцины, которые примерно через два месяца могут быть протестированы на добровольцах, а одна — от центра вирусологии «Вектор» — уже находится на стадии испытаний.

Планируется, что массовая вакцинация начнется в октябре. Первыми вакцину получат медики и учителя, сообщает «Эхо Москвы».

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 вакцина Персона: Михаил Мурашко

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