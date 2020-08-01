Нарышкин: в Европе задержание россиян в Беларуси считают срежиссированной акцией

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин надеется, что инцидент с задержанием россиян в Беларуси будет преодолен в интересах развития братских отношений.

«Я очень рассчитываю, что инцидент через какое-то время будет исчерпан и преодолен. Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — заявил Нарышкин в новостном эфире канала НТВ .

Он добавил, что удивлен комментариям «средств массовой информации Белоруссии, которые выглядят очень и очень нелогичными».

«Я, может быть, своих дополнительных комментариев не буду давать — все-таки служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе какие оценки дают политические элиты других стран. И должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию. И это вызывает сожаление», — добавил Нарышкин.

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