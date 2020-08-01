Белорусы с COVID-19 смогут проголосовать в больнице или на дому

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Центризбирком Беларуси своим постановлением от 31 июля утвердил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах.

Определено, что голосование избирателей с COVID-19 не проводится на участках для голосования, на территории которых они зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания.

Согласно постановлению, территориальные амбулаторно-поликлинические организации по месту жительства или месту пребывания избирателей с COVID-19 должны проинформировать их о возможности проголосовать на участках для голосования, образованных в больницах, и способе организации голосования на конкретном участке: путем доставки избирателя с COVID-19 на соответствующий участок либо выезда членов участковой комиссии к месту проживания избирателя.

Организации здравоохранения должны будут передать в участковые комиссии сведения об избирателях с COVID-19, изъявивших желание проголосовать на участках в больницах.

По данным Минздрава, на 1 августа количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 67 946 (+138 за последние сутки), скончалось 563 человека (+4).

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: коронавирус COVID-19 президентские выборы-2020

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