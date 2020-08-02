Огонь унес жизни трех человек

Три человека погибли на пожарах в Беларуси за минувшие дежурные сутки.

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По информации Министерства по чрезвычайный ситуациях, первое сообщение о гибели человека поступило 06:48. Трагедия произошла в поселке Майский (Добрушский район). Здесь погиб 46-летний мужчина.

Далее огонь унес жизнь 76-летнего мужчины в деревне Загорье (Шкловский райн).

Последняя гибель на пожаре была зафиксирована в деревне Неряж (Быховский район) — погиб 52-летний хозяин жилища.

Всего с начала года на территории Беларуси, по данным МЧС, произошло 3620 пожаров (3645 — за аналогичный период прошлого года), на которых погибли 368 человек (273).