Мацкевич: тоскуя по идеалу, мы оставляем власть Лукашенко

Белорусский методолог Владимир Мацкевич, критично относящийся к нынешней избирательной кампании, заявил, что готов поддержать всех, кто борется с режимом.

Он призвал критиков «не копаться в недостатках тех, кто сейчас на передовой борьбы с диктатурой».

Признавая, что «избрана не самая лучшая стратегия», и что «нет идеального политика (идеальными бывают только диктаторы)», он отметил: «тоскуя по идеалу мы оставляем власть Лукашенко».

«Нам необходимо сменить режим, подорвать его легитимность. А дальше будем учиться контролировать каждого, кого избираем хоть куда-то, от депутата сельсовета, до президента», — написал он на своей странице в соцсети.

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