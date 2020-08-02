Мацкевич: тоскуя по идеалу, мы оставляем власть Лукашенко
Белорусский методолог Владимир Мацкевич, критично относящийся к нынешней избирательной кампании, заявил, что готов поддержать всех, кто борется с режимом.
Он призвал критиков «не копаться в недостатках тех, кто сейчас на передовой борьбы с диктатурой».
Признавая, что «избрана не самая лучшая стратегия», и что «нет идеального политика (идеальными бывают только диктаторы)», он отметил: «тоскуя по идеалу мы оставляем власть Лукашенко».
«Нам необходимо сменить режим, подорвать его легитимность. А дальше будем учиться контролировать каждого, кого избираем хоть куда-то, от депутата сельсовета, до президента», — написал он на
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