Новый скандал в белорусском футболе

В белорусском футболе может разгореться новый скандал.

Фото с сайта «Прессбола»

Главный тренер ФК «Ислочь» Виталий Жуковский на пресс-конференции словесно поиздевался над четвертым арбитром встречи, где его команда встречалась со «Славией».

«Меня пугали с минуты 20-й красной карточкой, — приводит слова наставника «ПБ» . — Я еще не видел такого четвертого судью, который не следил за игрой, а просто ходил за мной по пятам и предупреждал».

По его словам, такие моменты «убивают футбол, убивают все».

«Все видели этот момент. Оскорбил 7-й номер соперника Концевого, была перепалка. Никого не толкал, все разошлись, а он просто снял наушник и пять минут упрашивал Долю [главный судья] показать красную карточку. Видно, что не хотел. Пришлось, достал. О’кей, если вы такие принципиальные, вопросов нет», — отметил Жуковский.

«Мы, тренеры, не имеем права вас учить. Но один оскорбил, другой оскорбил — не может быть одной красной. Так нельзя делать», — считает тренер.

Он полагает, что «ребятам молодым свою состоятельность на футбольном поле, а не быть четвертым и ходить искать провокации».

Поединок в Мозыре закончился со счетом 4:2 в пользу «Славии».

Также в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси среди команд вышей лиги уже состоялись матчи:

«Слуцк» — «Шахтер» — 0:2;

«Динамо» (Бр) — «Витебск» —— 1:0;

«Смолевичи» — «Белшина» — 0:3;

«Неман» — «Динамо» (Мн) — 1:0.

Сегодня пройдут три встречи: