Новый скандал в белорусском футболе
В белорусском футболе может разгореться новый скандал.
Главный тренер ФК «Ислочь» Виталий Жуковский на пресс-конференции словесно поиздевался над четвертым арбитром встречи, где его команда встречалась со «Славией».
«Меня пугали с минуты 20-й красной карточкой, — приводит слова наставника
По его словам, такие моменты «убивают футбол, убивают все».
«Все видели этот момент. Оскорбил 7-й номер соперника Концевого, была перепалка. Никого не толкал, все разошлись, а он просто снял наушник и пять минут упрашивал Долю [главный судья] показать красную карточку. Видно, что не хотел. Пришлось, достал. О’кей, если вы такие принципиальные, вопросов нет», — отметил Жуковский.
«Мы, тренеры, не имеем права вас учить. Но один оскорбил, другой оскорбил — не может быть одной красной. Так нельзя делать», — считает тренер.
Он полагает, что «ребятам молодым свою состоятельность на футбольном поле, а не быть четвертым и ходить искать провокации».
Поединок в Мозыре закончился со счетом 4:2 в пользу «Славии».
Также в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси среди команд вышей лиги уже состоялись матчи:
- «Слуцк» — «Шахтер» — 0:2;
- «Динамо» (Бр) — «Витебск» —— 1:0;
- «Смолевичи» — «Белшина» — 0:3;
- «Неман» — «Динамо» (Мн) — 1:0.
Сегодня пройдут три встречи:
- «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ (стадион «Торпедо», начало в 16:00);
- «Минск» — «Рух» (стадион «Трактор», 18:00);
- «Городея» — «Энергетик-БГУ» (стадион «Городея», 20:00).