ЦИК выступил против установления видеокамер на участках для голосования
Центризбирком не поддержал предложение установить на участках для голосования видеокамеры за счет средств граждан.
Установить камеры ЦИК предложила гражданская инициатива «Честные люди». Соответствующий документ 28 июля передал в Центризбирком Павел Дик, член ЦИК с правом совещательного голоса от штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.
«Все члены избирательной комиссии, ознакомившись с предложенным вами проектом постановления, в котором предусматривается прямая круглосуточная видеотрансляция с участков голосования и размещение собственных видеокамер граждан по их заявкам, высказали мнение о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения», — говорится в ответе за подписью председателя ЦИК Лидии Ермошиной, который размещен в телеграм-канале «Страна для жизни.
Ермошина отмечает, что «Избирательный кодекс Республики Беларусь не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов».
«Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует, как и введение любых других избирательных процедур с использованием информационных технологий, не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности», — говорится в ответе.
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