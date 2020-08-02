ЦИК выступил против установления видеокамер на участках для голосования

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Центризбирком не поддержал предложение установить на участках для голосования видеокамеры за счет средств граждан.

Установить камеры ЦИК предложила гражданская инициатива «Честные люди». Соответствующий документ 28 июля передал в Центризбирком Павел Дик, член ЦИК с правом совещательного голоса от штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

«Все члены избирательной комиссии, ознакомившись с предложенным вами проектом постановления, в котором предусматривается прямая круглосуточная видеотрансляция с участков голосования и размещение собственных видеокамер граждан по их заявкам, высказали мнение о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения», — говорится в ответе за подписью председателя ЦИК Лидии Ермошиной, который размещен в телеграм-канале «Страна для жизни.

Ермошина отмечает, что «Избирательный кодекс Республики Беларусь не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов».

«Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует, как и введение любых других избирательных процедур с использованием информационных технологий, не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности», — говорится в ответе.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Центризбирком Персона: Лидия Еромишна

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