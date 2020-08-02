Лукашенко перенес послание народу и парламенту

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Александр Лукашенко перенес ежегодное послание белорусскому народу.

Фото из архива пресс-службы президента

Мероприятие было запланировано на понедельник, 3 августа, однако пройдет (по данным на сегодняшний день) 4 августа.

Как сообщил БелаПАН председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, «депутатам довели, что [состоится] во вторник, в понедельник откроется внеочередная сессия».

По словам Гайдукевича, который также является доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко, причины переноса даты послания депутатам не пояснили.

Таким образом, Лукашенко выступит с посланием в день начала досрочного голосования на выборах президента.

Сюжет: Послание президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 послание-2020 Персона: Олег Гайдукевич Александр Лукашенко

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