Тысячи людей пришли на предвыборный митинг Тихановской в Бресте
В Бресте, в парке Воинов-интернационалистов, проходит предвыборный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
В митинге участвуют соратницы Тихановской по объединенному штабу альтернативных претендентов на пост президента Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
По оценке брестского правозащитника Романа Кисляка, по состоянию на 15:00 в митинге участвовало около 8 тысяч человек.
В в том числе противники строительства аккумуляторного завода под Брестом. Сегодня они решили приять участие в митинге кандидата в президенты, вместо традиционной встречи на площадь Ленина в Бресте, где встречались по воскресеньям с 25 февраля 2018 года.
«Количество пришедших на митинг не окончательное. Люди еще продолжают приходить, — отметил Кисляк.
25 июля в Бресте на этой же площадке прошел агитационный пикет в поддержку Тихановской без ее участия. В нем приняло участие более 2,5 тыс. человек.
Сегодня Тихановская приехала в Брест из Барановичей, где в первой дня также прошел ее агитационный митинг. На него собралось более семи тысяч человек.
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