Молодежь идет на дизайн: где более высокий конкурс для абитуриентов

В этом году самый высокий конкурс в Белорусском государственном университете (БГУ) на специальности, связанные с дизайном, сообщила пресс-служба вуза, подводя первые итоги вступительной кампании.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокие конкурсы на коммуникативный дизайн — 13,7 человека на место; дизайн предметно-пространственной среды — 10 человек на место; правоведение (на сокращенную форму) — 3,9 человека на место. Для сравнения, в 2019 году наиболее высокий конкурс был также на коммуникативный дизайн — 16,3 человека на место и дизайн предметно-пространственной среды — 13,7 человека на место.

На заочную бюджетную форму обучения в этом году подали документы 565 абитуриентов при плане приема 218 человек, конкурс составил 2,6 человека на место (в 2019 году — 2,85).

В том числе на сокращенный срок обучения подали документы 323 абитуриента при плане приема 68, конкурс составил 4,8 человека на место (в 2019 году соответственно: 315, 78, 4).

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокий конкурс на следующие специальности (сокращенный срок обучения): медицинская экология— 10,6 человека на место; правоведение— 6,6 человека на место; социальная работа — 5; менеджмент — 4; финансы и кредит — 3,7; документоведение — 4 человека на место.

По информации университета, на дневную бюджетную форму обучения подано 3.496 заявлений абитуриентов при плане приема 2.140. Средний конкурс в этом году ниже, чем в прошлом и составил 1,63 человек на место (в 2019 году — 1,78).

В этом году количество абитуриентов, имеющих суммарный результат выше 300 баллов по итогам централизованного тестирования, выросло и составляет 71,3% против 66,5% в прошлом году. Среди поступающих в БГУ абитуриентов, получивших на ЦТ 100-балльный результат, — 101 человек (в 2019 году — 86).

Среди подавших документы без экзаменов будет принято 72 победителя международных и республиканских олимпиад (в 2019 году — 76). В этом году четверть (25,6%) от общего числа поступающих в БГУ, имеют золотую школьную медаль или диплом среднего специального учебного заведения с отличием. В прошлом году таких абитуриентов было 20,5%.

Среди подавших документы половина (49,7%) окончила лицеи и гимназии.

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 15 августа.