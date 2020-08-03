Политолог: вопрос удержания или захвата власти будет решаться не смартфонами, а кулаками и дубинками

/ Выборы
Просмотров: 2782

По мнению доктора политических наук Павла Усова, не стоит обнадеживаться из-за множества сторонников в сети.

Он считает, что «одна из причин кризиса контроля авторитарной системы в Беларуси и успеха политической альтернативы — это массовое распространение мобильных и сетевых технологий».

На своей странице в социальной сети Усов написал, что «аналоговый авторитаризм проигрывает цифровому обществу», но «вопрос удержания или захвата власти все же будет решаться не смартфонами, а аналоговыми средствами: кулаками и дубинками».

Политолог подчеркнул, что «эти средства пока все еще в распоряжении Лукашенко».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Павел Усов

Другие материалы на эту тему:

Владимир Мацкевич. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. Гражданин Лукашенко, остановитесь!

Владимир Мацкевич. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. Гражданин Лукашенко, остановитесь!

«Даже когда за Лукашенко было большинство, цифру подрисовывали из-за тщеславия»

«Даже когда за Лукашенко было большинство, цифру подрисовывали из-за тщеславия»

«Мы только инструмент. Вся сила в вас — люди Беларуси». Тихановская в Волковыске

«Мы только инструмент. Вся сила в вас — люди Беларуси». Тихановская в Волковыске

Фотофакт. Предвыборный митинг Светланы Тихановской в Лиде

Фотофакт. Предвыборный митинг Светланы Тихановской в Лиде