Политолог: вопрос удержания или захвата власти будет решаться не смартфонами, а кулаками и дубинками

По мнению доктора политических наук Павла Усова, не стоит обнадеживаться из-за множества сторонников в сети.

Он считает, что «одна из причин кризиса контроля авторитарной системы в Беларуси и успеха политической альтернативы — это массовое распространение мобильных и сетевых технологий».

На своей странице в социальной сети Усов написал, что «аналоговый авторитаризм проигрывает цифровому обществу», но «вопрос удержания или захвата власти все же будет решаться не смартфонами, а аналоговыми средствами: кулаками и дубинками».

Политолог подчеркнул, что «эти средства пока все еще в распоряжении Лукашенко».