Миссия ВОЗ завершила работу в Китае

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Миссия Всемирной организации здравоохранения по установлению происхождения коронавируса завершила работу в Китае.

«Экспертная группа ВОЗ, которая отправилась в Китай, в настоящее время завершила свою миссию, подготовив почву для дальнейшей совместной работы по установлению происхождения вируса», — сказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, эксперты ВОЗ и Китая разработали техническое задание для исследований и программы работы международной группы, возглавляемой ВОЗ. В международную команду войдут ведущие ученые и исследователи из Китая и всего мира.

«Эпидемиологические исследования начнутся в Ухане, будет установлен потенциальный источник инфекции на ранних этапах», — заявил Гебрейесус.

Напомним, что 10 июля в Китай была отправлена группа экспертов ВОЗ с целью установить, является ли коронавирус животного происхождения. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео заявляли, что коронавирус, возможно, был разработан в лаборатории в Ухане. Китай это опровергает.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: ВОЗ Китай коронавирус COVID-19 Персона: Тедрос Аданом Гебреисус Город: Ухань

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