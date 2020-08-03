Миссия ВОЗ завершила работу в Китае

Миссия Всемирной организации здравоохранения по установлению происхождения коронавируса завершила работу в Китае.

«Экспертная группа ВОЗ, которая отправилась в Китай, в настоящее время завершила свою миссию, подготовив почву для дальнейшей совместной работы по установлению происхождения вируса», — сказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, эксперты ВОЗ и Китая разработали техническое задание для исследований и программы работы международной группы, возглавляемой ВОЗ. В международную команду войдут ведущие ученые и исследователи из Китая и всего мира.

«Эпидемиологические исследования начнутся в Ухане, будет установлен потенциальный источник инфекции на ранних этапах», — заявил Гебрейесус.

Напомним, что 10 июля в Китай была отправлена группа экспертов ВОЗ с целью установить, является ли коронавирус животного происхождения. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео заявляли, что коронавирус, возможно, был разработан в лаборатории в Ухане. Китай это опровергает.