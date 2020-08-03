Почти половина работников в Беларуси зарабатывает менее 800 рублей

В Беларуси 40% работников организаций получают зарплату до 800 рублей, 57% — до 1000, следует из данных официальной статистики по итогам мая 2020 года. Данный показатель публикуется дважды в год — за май и ноябрь.

От 300,1 до 400 рублей получают 4,2% работников, от 400,1 до 500 — 8,4%, от 500,1 до 600 — 9,1%, от 600,1 до 800 — 18,3%, от 800,1 до 1.000 — 16,6%, от 1000,1 до 1500 — 24,8%, от 1500,1 до 2000 — 9%, от 2000,1 до 3000 — 4,9%, от 3000,1 до 5000 — 1,8%, от 5000,1 до 7000 — 0,5%, от 7000,1 до 10 000 — 0,3%, свыше 10 000 — 0,2%.

Медианная зарплата за май составила 893,9 рубля. Для сравнения, средняя зарплата — 1227,9 рубля.

Максимальную медианную зарплату получают IT-специалисты (3501,1 рубля), минимальную — творческие работники (570,7 рубля).

Медианная заработная плата — размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части — с заработной платой ниже и выше медианной.