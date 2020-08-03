Караев обратился к сотрудникам МВД накануне выборов

Президентские выборы станут серьезным экзаменом на прочность всей системы правоохранительных органов, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в обращении к сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД.

Видеозапись обращения опубликовал в своем телеграм-канале журналист «Нашай Нівы» Артем Гарбацевич.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова пояснила БелаПАН, что печатный вариант обращения министра опубликован 31 июля в милицейской газете «На страже», а видео разослано по регионам для сотрудников. «Оно не секретное», — сказала Чемоданова.

В обращении Караев отметил: «Более четверти века мы живем в стабильном, динамично развивающемся государстве, приоритетами которого являются благополучие народа, миролюбивая внешняя политика и национальная безопасность. Сегодня мы трудимся, растим детей под мирным небом, приумножаем достижения нашей страны. 9 августа пройдут выборы президента Республики Беларусь».

Караев отметил, что выборы — важнейшее общественно-политическое событие, которое станет «не только очередной вехой в развитии суверенной страны, но и серьезным экзаменом на прочность всей системы правоохранительных органов».

«От нас потребуются исключительная организованность, высокая личная дисциплинированность и выдержка, — заявил министр. — Предстоят значительные психологические и физические нагрузки. Сейчас в интернете и на улицах городов мы наблюдаем активную провокационную деятельность некоторых граждан. С одной стороны, целью искусственного создания информационных вызовов является формирование в обществе негативного отношения к милиции и госорганам в целом. С другой — стремление посеять в сознании самих сотрудников неуверенность и нежелание выполнять долг по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».

Караев призвал сотрудников правоохранительных органов не поддаваться на провокации и не давать «поводов дискредитировать органы внутренних дел, самих себя и близких».

«Вам дано право действовать от имени государства, защищать интересы граждан и их жизни, — сказал он. — И помните, исполняя служебные обязанности, вы можете рассчитывать на охрану своих прав и законных интересов. Активная позиция МВД и существующее законодательство позволяют защитить честь и достоинство каждого из вас. И таких примеров уже достаточно. Мы — единый коллектив белорусской милиции — сделаем все, чтобы выборы прошли спокойно и без осложнений».