США значительно увеличат свой военный контингент в Польше

Военный контингент США в Польше вырастет на четверть. Соответствующее соглашение усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников, полагают в Пентагоне.

Польша согласилась на увеличение присутствия американских военных в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве EDCA. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер.

EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на одну тысячу человек в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше.