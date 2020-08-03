Активистов оппозиции задержали в Наровле и Чечерске

В Наровле и Чечерске (Гомельская область) милиция задержала активистов. Как сообщил БелаПАН житель Наровли Иван Витковский, 3 августа его брат Николай уехал на своем автомобиле в налоговую инспекцию и домой не вернулся.

Автомобиль нашли возле здания налоговой, телефон Николая не отвечал. «Потом нашли его через третьих лиц в милиции, точнее, в местном ИВС. За что его взяли и как — неизвестно. Сказали, за неподчинение сотрудникам милиции. Он посещал агитационный пикет за Светлану Тихановскую в Мозыре 1 августа и эмоционально там выступал. Может быть, это и стало причиной задержания», — предположил Иван Витковский.

Суд над Николаем Витковским состоится 4 августа.

В Чечерске задержан местный житель Юрий Ковалев. Он также принимал участие в агитационном пикете за Тихановскую, который прошел в Чечерске 1 августа.