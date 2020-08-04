При каких сценариях суд может оправдать Михаила Ефремова
Адвокат Борис Локшин рассказал, при каких условиях суд может оправдать народного артиста России Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП.
По его словам, первый сценарий — у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилей неожиданно стало невозможным.
В таком случае необходимо провести проверку транспортного средства, за рулем которого находился артист в момент ДТП. Локшин уверен, что провести подобную экспертизу можно достаточно легко – нужны только деньги.
Второй сценарий – Ефремов пригласил водителя по найму или кого-то постороннего, чтобы его довезли до нужного места. В таком случае можно предположить, что водитель скрылся с места ДТП. Адвокат уверен, что при более детальном изучении обстоятельств аварии «можно вытянуть что-то ещё», пишет
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