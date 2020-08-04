Лукашенко: Беларусь — единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом

Беларусь осталась «единственным спокойным звеном в центре Евразии», заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с ежегодным посланием народу и парламенту.

По его словам, сегодня весь мир «погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния». Интеграционные структуры, отметил он, переживают «системный кризис», а некоторые «вообще развалились и существуют только на бумаге». «Мощнейшим индикатором» этого процесса в ЕС, по мнению официального лидера, стал выход из союза Великобритании, а также «обострение внутри союза противоречий между старой и новой Европой».

«Растет напряженность в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений, — убежден Лукашенко. — Вдумайтесь, более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку — планета взорвется. И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми мы так гордились в период «холодной войны», фактически стали анахронизмом и никем не учитываются. Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии. Здравые политики вовсю говорят об остром дефиците полноценного диалога в международных отношениях, но их не слышат».

В этих условиях, по словам Лукашенко, торговые конфликты «перетекают в политическую и военную плоскость, становятся фактором развития внутренней дестабилизации отдельных государств». Он заявил, что «США вступили в период постоянной протестной турбулентности, в Китае «вспыхнул» Гонконг, рядом Тайвань стал активно перевооружаться».

«Обострились противоречия в регионе Южно-Китайского моря, где сосредоточены огромные запасы нефти и газа, полыхнуло на индийско-китайской границе, — заявил белорусский лидер. — Чтобы защитить себя, Китай вынужден активизировать военное строительство. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном — странами с ядерным оружием. Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии, иных стран, позволяющих себе независимую свободолюбивую политику».

На постсоветском пространстве десятилетиями не могут разрешить «массу застаревших конфликтов — Приднестровье, кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт». «Более того, получили еще и Украину», — добавил глава государства.

«И вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь — единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня и Россия нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад в последнее время стал проявлять к нам предметный интерес», — заявил Лукашенко.

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