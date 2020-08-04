Лукашенко: Беларусь из-за нефтяных разборок с Россией недополучила 1,5 млрд рублей

Беларусь понесла значительные потери из-за нефтяных разборок с Россией в 2020 году, заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с ежегодным посланием народу и парламенту.

Комментируя экономическую ситуацию, он отметил, что «надо как можно быстрее ликвидировать влияние пандемии на экономику».

«Вы видите, какая ситуация в мире: закрытие границ, массовое банкротство, дикая безработица, интеграционные структуры и блоки по сути парализованы, буквально за 2-3 месяца разрушены самые устойчивые связи, происходит то, о чем мы не могли подумать», — подчеркнул Лукашенко.

В этих условиях, добавил он, когда Беларусь особенно нуждалась в поддержке, возникли проблемы с Россией. «От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей», — сказал Лукашенко.

«Нужно спасти страну, сохранить рабочие места... Скажу прямо: не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза, у нас есть возможности прибавить», — заявил Лукашенко.

Читайте также: