Лукашенко: никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре

В Беларуси выросло «интересное и очень разнообразное» поколение граждан, родившихся в независимой стране, заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с ежегодным посланием народу и парламенту.

«И несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как ни в какой другой, распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением, — подчеркнул он. — Гордимся еще и потому, что оно наше, мы его взрастили и воспитали. Гордимся тем, что, фактически имея 25—30 лет опыта независимости, воспитали свободомыслящих небезразличных людей. Ну, где-то за это и получили».

По мнению Лукашенко, «именно на чувствах справедливости и небезразличия молодых людей сейчас строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политические процессы».

«При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий — картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах типа «Не будь рабом», «Мы народ, а не народец», «Не дай украсть свой голос», — заявил официальный лидер. — Легко запоминается, легко произносится. Услышал — и сразу понес в массы, не надо осмысливать. А осмысливать нужно, чтобы потом, по прошествии времени, не было больно за принятое под влиянием эмоций решение. Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре».

«Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен как никогда», в том числе голос «группы тех же выпускников лицея БГУ, которому в свое время были даны уникальные преференции со стороны государства», отметил Лукашенко.

«Мною были даны, вот этими руками созданы, — обратил внимание он. — Построено новое, оборудованное по высшему классу, здание в центре города, собраны ведущие специалисты и преподаватели, отлажена система поступления, где решают не связи, а знания и старания абитуриентов».

«В таких учреждениях мы и воспитали новое свободное поколение, которое нас теперь и упрекает. Это сродни отношениям детей и родителей, когда в какой-то момент ребенок говорит, что устал от опеки и что вообще не сильно-то просил о нем заботиться. К счастью, почти всегда — всегда — приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям «спасибо». Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не сжигал родительский дом, чтобы потом было куда вернуться и не рыдать на пепелищах», — подчеркнул глава государства.

Что еще сегодня говорил Лукашенко: