Лукашенко: возврат к Конституции 1994 года — полный абсурд

«Если обществу нужны перемены, они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции: не с уличных акций, а именно с Основного закона», — заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту 4 августа.

«Возврат к Конституции 1994 года — полный абсурд, — считает он. — Надо двигаться вперед. Это касается не только экономики и политики. Сегодня совершенно иные потребности. Конституция должна им не только соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие. Она должна стать дорожной картой для страны».

«Пока на вопрос, какой ей быть в целом и в деталях, мы не ответили, но, уверен, белорусы его дадут в процессе общественного обсуждения и уже нынешний состав парламента обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию, вместе со всеми госслужащими, специалистами разработав варианты», — сказал Лукашенко.

По его словам, предложения могут быть разными, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти. «Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы. Но главное, Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 1990-х», — заявил официальный лидер.

«Для тех, кто забыл или не знает», он напомнил, что тогда «погрязли в бесконечных политических спорах и дебатах в ущерб принятию безотлагательных решений», а «страна катилась в пропасть», «народ оказался на грани выживания».

О необходимости возвращения к первоначальному варианту Конституции 1994 года, который ограничивал количество сроков пребывания одного человека на посту президента, заявляли в текущую избирательную кампанию некоторые претенденты на пост главы государства, в частности Виктор Бабарико.

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