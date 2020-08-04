Лукашенко: информационные провокаторы работают день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране

«Информационные провокаторы работают день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», — заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту 4 августа.

«Ну что вы творите? — возмутился он. — Нашли этих несчастных девчонок (речь о кандидате в президенты Светлане Тихановской, а также представителях объединного штаба Марии Колесниковой и Веронике Цепкало. — БелаПАН.). Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? «Проведем нечестные выборы, выпустим экономических, политических, наркоманов-уголовников, проведем честные выборы и будем жить».

Лукашенко раскритиковал обещание Тихановской в случае победы провести новые президентские выборы.

«Ну вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы, что после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний и не назначит очередные выборы, — сказал он. — Вы хоть об этом подумайте. Что вы им пишете? Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит».

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