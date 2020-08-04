В Беларуси зарегистрированы 68 250 человек с положительным тестом на COVID-19

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С момента начала распространения инфекции на территории Беларуси заразились 68 250 человек, умерли 574 из них, сообщили в Минздраве.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру уже инфицировано коронавирусом более 18,2 млн человек. С начала распространения пандемии инфекция унесла жизни 693 700 человек.

Число заболевших в США превысило 4,7 млн, в Бразилии — более 2,75 млн, в Индии — 1,85 млн, в России – более 861 тыс., а в ЮАР заражены свыше 516 тыс. человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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