В Беларуси зарегистрированы 68 250 человек с положительным тестом на COVID-19

С момента начала распространения инфекции на территории Беларуси заразились 68 250 человек, умерли 574 из них, сообщили в Минздраве.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру уже инфицировано коронавирусом более 18,2 млн человек. С начала распространения пандемии инфекция унесла жизни 693 700 человек.

Число заболевших в США превысило 4,7 млн, в Бразилии — более 2,75 млн, в Индии — 1,85 млн, в России – более 861 тыс., а в ЮАР заражены свыше 516 тыс. человек.