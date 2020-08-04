Депутат Госдумы предложил не отправлять наблюдателей в Беларусь

Российские сенаторы и депутаты отреагировали на послание Александра Лукашенко. Кто-то считает, что таким образом он хочет укрепить свой имидж «жесткого политика», и кто-то обвинил президента Беларуси в том, что он использует Россию как «дойную корову».

Константин Затулин. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Директор Института стран СНГ, первый зампред комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил радиостанции «Говорит Москва» , что Лукашенко устранил всех конкурентов на предстоящих выборах:

«Он уже сделал массу вещей для того, чтобы эти выборы можно было назвать "так называемыми". Он по максимуму устранил всех конкурентов на выборах. Он их не допустил, он их посадил в тюрьму. Он разыграл карту готовящегося переворота и Майдана, террористических актов и т.д. Он отказался устанавливать видеокамеры на избирательных участках и ограничил число наблюдателей. Я полагаю, что нам тоже следовало бы изменить свое решение о направлении наблюдателей. Мы собирались это сделать, такие решения приняты в Госдуме — направить наших наблюдателей и депутатов, в том числе, для наблюдения за выборами. Мне кажется, после всех событий, которые сотворены Беларусью, в этом нет необходимости, чтобы быть статистами при этом действе».

По его словам, президент Беларуси пытается «использовать Россию как дойную корову, при этом не предлагая никакого реального союза».

«Сколько продлится правление Лукашенко, зависит от того, что произойдет на следующий день после этих выборов или так называемых выборов девятого числа. До сих пор Лукашенко мог рассчитывать на сочувствие Москвы, вряд ли сейчас такое сочувствие будет проявлено, если он захочет после выборов продемонстрировать силу и подавить какие-то выступления несогласных с итогами выборов», — отметил Затулин.