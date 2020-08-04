СК возбудил уголовное дело по факту угрозы в адрес председателя участковой избирательной комиссии

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По данным следствия, вечером 3 августа председатель одной из участковых избирательных комиссий по выборам президента обнаружила в почтовом ящике по месту жительства родственницы листовку, содержащую угрозы в свой адрес. Кроме этого, в листовке содержались фотография и контактные данные должностного лица.

Еще десятки аналогичных листовок были разбросаны по подъезду, в котором проживает родственница женщины, сообщили в УСК по городу Минску.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователями проводятся допросы потерпевшей и свидетелей, назначено проведение необходимых экспертных исследований.

Личность распространившего листовки не установлена.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: участковая комиссия угроза президентские выборы-2020

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