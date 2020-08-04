Штаб Тихановской вынужденно отменил пикет в Слуцке, на месте его планировавшегося проведения произошли задержания

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Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской отменил запланированный сегодня в 17:30 агитационный пикет в Слуцке. Причиной стали экстренные ремонтные работы на месте проведения пикета, куда подогнали коммунальную спецтехнику.

Кандидат в президенты прокомментировала ситуацию. «К сожалению, так случилось, что возникла очень срочная необходимость провести ремонтные работы на месте пикета и милиция не сможет обеспечить охрану нашего пикета. Поэтому вы нас извините, по независящим от нас причинам пикет сегодня отменяется. Спасибо вам, что хотели прийти нас поддержать», — сказала Тихановская в видеообращении.

Тем временем в самом Слуцке милиция стала задерживать пришедших на место проведения пикета людей. Сотрудники ОМОНа выхватывали людей из толпы и сажали в микроавтобусы, сообщают правозащитники.

«Сегодня в стране проводилось очень много ремонтных работ. Поэтому не получилось провести большинство запланированных встреч с представителями штабов в малых городах (Мядель, Марьина Горка, Червень и т.д.)», — отмечают в штабе Тихановской.

Вечером 4 августа планируется пикет с участием Светланы Тихановской в Солигорске.

З августа штаб Тихановской отменил запланированный на 18 часов агитационный пикет в Столбцах. Причиной стали экстренные земляные работы у входа на стадион «Юность», где должно было пройти мероприятие.

Вечером 2 августа Тихановская не смогла приехать на митинг в Березу (Брестская область) из-за сообщения о возможных провокациях, однако она поговорила с собравшимися по громкой телефонной связи.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 белорусская оппозиция Персона: Светлана Тихановская Город: Слуцк

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