Штабу Тихановской пришлось вслед за Слуцком отменить пикет в Солигорске

Штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской пришлось вслед за Слуцком отменить намеченный на вечер 4 августа агитационный пикет в Солигорске.

«Заранее нами было подано уведомление о проведении данного мероприятия. Однако сегодня, когда наша команда приехала на площадку стадиона "Строитель", выяснилось, что там прорвало трубы, ведутся какие-то ремонтные работы, нет воды. Нас проинформировали, что проведение мероприятия невозможно», — сказала в видеообращении доверенное лицо и координатор штаба Тихановской Ольга Ковалькова.

По ее словам, десять человек из числа организаторов, которые пришли заранее к месту пикета, милиция «просто разогнала». В связи с этим Ковалькова призвала жителей Солигорска, которые планировали посетить мероприятие, оставаться дома.

«Мы сделали все возможное, чтобы Светлана могла встретиться с жителями Солигорска, однако власти города создали препятствия для проведения мероприятия, и вся ответственность за эти действия лежит на райисполкоме и сотрудниках милиции», — подчеркнула она.

Ранее 4 августа штаб Тихановской отменил запланированный сегодня в 17:30 агитационный пикет в Слуцке. Причиной стали экстренные ремонтные работы на месте проведения пикета, куда подогнали коммунальную спецтехнику.

Тем временем в самом Слуцке милиция стала задерживать пришедших на место проведения пикета людей. Сотрудники ОМОНа выхватывали людей из толпы и сажали в микроавтобусы, сообщают правозащитники.

«Сегодня в стране проводилось очень много ремонтных работ. Поэтому не получилось провести большинство запланированных встреч с представителями штабов в малых городах (Мядель, Марьина Горка, Червень и т.д.)», — отмечают в штабе Тихановской.

3 августа штаб Тихановской отменил запланированный агитационный пикет в Столбцах. Причиной стали экстренные земляные работы у входа на стадион «Юность», где должно было пройти мероприятие.

Вечером 2 августа Тихановская не смогла приехать на митинг в Березу (Брестская область) из-за сообщения о возможных провокациях, однако она поговорила с собравшимися по громкой телефонной связи.