Кампания Free Belarus готовит списки ответственных за репрессии и фальсификации в Беларуси для введения точечных санкций со стороны Запада

Активисты правозащитной кампании Free Belarus составляют списки лиц, ответственных за репрессии и фальсификации выборов в Беларуси, для введения точечных санкций со стороны стран Запада и международных структур.

Об этом было заявлено 4 августа на пресс-конференции представителей кампании.

Марина Адамович, супруга оппозиционного политика Николая Статкевича, сообщила, что кампанию было решено назвать Free Belarus по аналогии с идентичной по своей сути кампанией, которую с 2011 года проводил «Свободный театр».

«Основной целью кампании является поддержание и развитие демократических перемен, демократических свобод граждан Беларуси и, конечно же, попытки противодействия репрессиям, освобождение политзаключенных. Учитывая то, на каком фоне это происходит, это еще и содействие свободным выборам», — сказала она.

По словам Адамович, нынешняя избирательная кампания в Беларуси отличается от предшествующих «беспрецедентным масштабом репрессий, которые начались еще до ее старта». Она напомнила об арестах претендента на пост президента Виктора Бабарико, его сына Эдуарда и членов его штаба, политиков Николая Статкевича, Павла Северинца, активиста Сергея Спариша и других, многочисленных задержаниях граждан в период президентской кампании. Сейчас, отметила Адамович, осуществляется серьезное давление на членов штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

«В связи с такой беспрецедентной ситуацией инициативной группой было написано обращение к лидерам 50 стран мира, объединений стран, международных организаций — лидерам США, Евросоюза, каждой страны — члена ЕС и других, — сказала она. — Это обращение подписали 50 человек, которые хорошо известны не только в Беларуси, но и за ее пределами, в частности это Станислав Шушкевич, Андрей Санников, Александр Ярошук и Геннадий Федынич, Александр Козулин, Алесь Михалевич и другие».

«Обращаясь к лидерам свободных демократических стран, прежде всего, мы говорим о ситуации в Беларуси, о том совершенно беспрецедентном давлении на участников президентской кампании, членов их штабов, граждан, которые надеются на мирные перемены. Мы просим лидеров свободного мира поспособствовать нам в прекращении репрессий в Беларуси, потребовать от белорусской власти прекращения репрессий и преследования по политическим мотивам, безусловного освобождения и прекращения преследования политзаключенных», — добавила супруга Статкевича.

По ее словам, авторы обращения просят у иностранных лидеров, в случае если нынешняя ситуация в Беларуси не изменится, повлиять на нее «путем введения персональных санкций против Лукашенко и его окружения, людей, которые ответственны за репрессии, фальсификации выборов, идеологическую поддержку случаев попрания прав».

«Мы проводим правозащитную кампанию и надеемся быть услышанными. Мы никоим образом не требуем экономических санкций против Беларуси. Мы считаем, что люди, персонально ответственные за осуществление репрессий против собственного народа, должны понести исключительно персональную ответственность. Мы видим эти санкции, прежде всего, как запрет въезда этим лицам на территории тех стран, к лидерам которых мы обращаемся, мы просим арестовать их счета, если таковые будут обнаружены на территории этих стран», — подчеркнула Адамович.

Она сообщила, что для сбора подписей граждан Беларуси в поддержку этого обращения сегодня же будет запущена петиция на платформе change.org.