Что происходит с ценами на нефть
Утром в среду, 5 августа, мировые цены на нефть немного сдают позиции.
Эталонные марки «черного золота» находятся на следующих позициях:
- Brent — 44,38 доллара за баррель (-0,11%);
- WTI — 41,61 доллара за баррель (-0,22%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Напомним, на сегодняшних торгах на БВФБ доллар и евро серьезно укрепились.
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