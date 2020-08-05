Что происходит с ценами на нефть

Утром в среду, 5 августа, мировые цены на нефть немного сдают позиции.

Эталонные марки «черного золота» находятся на следующих позициях:

Brent — 44,38 доллара за баррель (-0,11%);

WTI — 41,61 доллара за баррель (-0,22%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Напомним, на сегодняшних торгах на БВФБ доллар и евро серьезно укрепились.

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