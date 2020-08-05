ЦИК: в первый день досрочного голосования на участки пришло 5% избирателей

По данным Центризбиркома, в первый день досрочного голосования в выборах президента приняли участие почти 5% избирателей.

Лидером первого дня по официальным данным, стала Гомельщина — 7,55%, аутсайдером Гродненщина — 3,39%.

5% проголосовало в Витебской области, 4,77% — в Минске, 4,69% — в Минской области, 4,66% — в Могилевской области, 4,23% — в Брестской области.

Всего по республике досрочно пришли на участки, отметили в ЦИК, 4,98%.

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» отмечает, что введенные Центризбиркомом квоты для наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

«Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов — принципа гласности, — подчеркнули правозащитники. — Очевидно, решение, ограничивающее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены УИК и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава».

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