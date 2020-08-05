В Витебске задержали четырех наблюдателей: их обвиняют в мелком хулиганстве

Четыре наблюдателя гражданской инициативы «Право выбора» задержаны 5 августа на избирательных участках №№ 12, 13 и 14 в Первомайском районе Витебска. Их доставили в милицию для составления протокола по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

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Названные участки расположены в средней школе № 25. «Мы с утра пришли наблюдать, на входе нас ждали директор и завуч школы, которые не пускали нас внутрь, — сообщила БелаПАН одна из задержанных наблюдателей Галина Могучая. — Мы говорили, что имеем право, они — что мы не входим в список трех человек, которым разрешено наблюдать в ходе досрочного голосования».

По словам Могучей, ранее они получили устное разрешение находиться внутри школы от секретаря одной из избирательных комиссий, которая при этом оставила окончательное решение за администрацией школы.

«Директор сказал нет. Мы доказывали, что мы не лишние, аккредитованные наблюдатели и имеем право наблюдать. В ответ директор вызвал милицию, нас повезли в участок составлять протокол по 17.1, так как мы мешали деятельности учебного заведения», — рассказала наблюдатель «Права выбора».

Сотрудники милиции, по ее словам, отнеслись к ситуации с пониманием. «Записали наши показания. Мы оказались правы — ничего не нарушали. В милиции признали, что директор превысил свои полномочия, принесли извинения и отпустили нас без составления протокола», — добавила Могучая.

«Это прецедент, и неизвестно, как с ним быть», — прокомментировал ситуацию витебский областной координатор инициативы «Право выбора» Константин Смоликов. По его словам, проблема в том, что нигде не закреплены границы участка, поэтому, например, в Верхнедвинске всех независимых наблюдателей попросили удалиться из здания предприятия, а в Глубоком — отойти до калитки школы.

«Есть негласное указание удалять «посторонних» — аккредитованных наблюдателей — не из помещения, а из здания. Особо рьяные вызывают милицию, оформляют правонарушение», — отметил витебский правозащитник Павел Левинов, комментируя БелаПАН ситуацию с задержанием наблюдателей в витебской школе.

Он обратил внимание на то, что дежурный милиционер не усмотрел нарушений в действиях наблюдателей, которые находились в коридоре. Каким образом их действия нарушали работу школы, никто не объяснил, подчеркнул Левинов.

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