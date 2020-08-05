Медведев: российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании

Российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в ходе кампании по выборам президента Беларуси. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 августа на встрече с участниками проекта «ПолитСтартап».

«Все, что происходит в Беларуси, — это дело самой Беларуси. Но тем не менее мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения и даже Союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании», — сказал Медведев (фрагмент выступления опубликован в телеграм-канале «Пул № 3»).

Как подчеркнул заместитель главы Совбеза РФ, «невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, — это часть такой достаточно несложной политической технологии».

«Вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата, — отметил он. — А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем, неважно. Разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия этого будут печальные».

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек. Украина намерена требовать выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси граждан, которые прибыли с территории России.

Александр Лукашенко, выступая 4 августа с посланием народу и парламенту, заявил, что удивлен дискуссиям в интернете по поводу задержания в Беларуси 33 российских боевиков.

«Какие только там выводы и предложения… дошли до того, что аж два президента договорились, — сказал Лукашенко. — Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди — они дали показания — были направлены специально в Беларусь, команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что на границе, выезжая (граница закрыта российская ими же), им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю: почему в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было из Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь?»

По его словам, к задержанным россиянам белорусская сторона относится «по-человечески». «И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали всё, — сказал Лукашенко. — Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны сидящие здесь и те, кто меня услышат, запомнили: прекратите врать и месить всякую мешанину в СМИ. Прекратите, вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом нет, не Стамбул, Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не в Венесуэлу, сами пока не знаем куда. Мы знаем».

«Мы — родные люди, — продолжил Лукашенко. — Мы — белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

Лукашенко также сообщил, что поступила информация о «еще одном отряде, который переброшен на юг». «Это мы должны, когда идет уборка, мы ж у вас ничего не просим... мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим», — сказал он.