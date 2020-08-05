В Речицком районе задержан активист из Гомеля Алексей Елисеев

5 августа в Речицком районе милиция задержала активиста из Гомеля Алексея Елисеева.

Как сообщила БелаПАН его жена Ольга, он сейчас находится в речицком ИВС. «Скорее всего, его забрали для отбытия 15-суточного ареста. Его наказали за якобы проведение несанкционированного митинга возле универмага "Гомель" 31 мая. Но там был в то время законный пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Это взыскание он обжаловал в областном суде, еще не было ответа, но его задержали», — добавила Елисеева.

Также, по ее словам, милиция обвинила Алексея Елисеева в «распространении экстремистких материалов». Речь идет о фильме блогера NЕХТА «Лукашенко. Уголовные материалы». «Этот фильм Алексей разместил в соцсети до того, как его запретили», — уточнила жительница Гомеля.