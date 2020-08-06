«Право выбора»: Более 500 нарушений зафиксировали наблюдатели в первые два дня досрочного голосования

За два дня досрочного голосования на президентских выборах наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 505 нарушений.

Наблюдательница с участка №3 в Верхнедвинске вынуждена находиться на улице

Почти 600 наблюдателей 4 августа приступили к наблюдению за ходом голосования на 297 избирательных участках. Внутрь помещений участков допустили всего 45 человек, позже на участках осталось лишь 34 наблюдателя, уточнили в кампании.

Наиболее распространенными нарушениями, как сообщает «Право выбора», были: недопуск аккредитованных наблюдателей к наблюдению внутри помещения (почти половина всех нарушений), несоответствие оформления помещения участка предложениям кампании по безопасной организации, завышение явки и отказ в представлении информации со стороны комиссии.

За первый день досрочного голосования наблюдатели «Права выбора — 2020» подготовили и подали 318 жалоб.

«Во время этой кампании против независимого наблюдения властями предприняты беспрецедентные действия. Не более 15% наблюдателей приступили к наблюдению от общего заявленного количества, и с каждым днем это количество сокращается», — прокомментировал ситуацию председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

По его мнению, «это показатель, в какой стагнации находится эта власть, которая боится людей, которые хотят видеть, как считают бюллетени и кто реально победил».

В кампанию наблюдения «Право выбора — 2020» входят восемь организаций: Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Белорусская партия «Зеленые», движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, оргкомитет по созданию Партии свободы и прогресса, Партия БНФ и независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности.