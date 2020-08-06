В Минске задержали активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова

Утром 6 августа сотрудники милиции задержали по месту жительства​ в Минске активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова.

Подруга Кулакова Майя Наумова сообщила правозащитникам, что активиста забрали отбывать ранее вынесенное судом наказание — 15 суток административного ареста, передает spring96.org .

В последнее время Кулаков из-за повышенного давления практически не выходит из дома, принимает лекарства.

19 июля суд Первомайского района Минска вынес постановление о привлечении Кулакова к административной ответственности по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). В деле было два эпизода: участие активиста в пикетах по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты возле Комаровского рынка 30 и 31 мая.