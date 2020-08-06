Замглавы МВД Барсуков: мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах

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МВД призывает граждан не участвовать в несанкционированных акциях и напоминает об ответственности за нарушение законодательства.

Выступая 6 августа в эфире телеканала «Беларусь 1», заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков отметил, что президентская избирательная кампания проходит в напряженных условиях.

«Во время проведения санкционированных, и в том числе несанкционированных, мероприятий нередко звучат призывы к подрыву стабильности и независимости Беларуси. Происходящее сейчас — это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их поведение и все негативные последствия», — заявил Барсуков.

Он призвал граждан не участвовать в несанкционированных акциях и напомнил об ответственности за нарушение законодательства.

«Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных, и в том числе силовых, мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий», — заявил Барсуков.

«Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы нашей страны. Сотрудники милиции обязаны применять к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом. Это их долг. Призываю сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважая мнение других людей и тех, кто стоит на страже закона», — сказал заместитель министра.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 МВД Персона: Александр Барсуков

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