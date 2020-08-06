Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками

Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными на прошлой неделе гражданами России. Такое поручение он дал 6 августа на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, сообщает пресс-служба главы государства.

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», — сказал он.

Он обратился к генпрокурору Беларуси: «Положите втроем (с российским и украинским коллегами. — ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы».

«Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите <…> Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», — отметил официальный лидер.

Вместе с тем он подчеркнул, что если российский и украинский генпрокуроры не примут это предложение, Беларусь решит вопрос самостоятельно.

Лукашенко заявил, что по этой темой озаботились многие: «Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора».

«Мы решим эту проблему, никакой политизации быть не должно, — заявил глава государства. — Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло».

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек. Украина намерена требовать выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси граждан, которые прибыли с территории России.