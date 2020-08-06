Журналистов Александра Буракова и Владимира Лапцевича задержали в Могилеве

В Могилеве 5 августа были задержаны журналисты Александр Бураков (старший) и Владимир Лапцевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Около 19 часов сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Буракова на улице Космонавтов областного центра, после чего доставили журналиста в Ленинский РОВД. Вчера вечером в студии местного интернет-портала «Магілёўскі рэгіён» Бураков должен был вести правозащитную передачу, посвященную президентским выборам.

Поддержать Буракова к РОВД приехали могилевские журналисты и правозащитники, однако в отдел милиции их не пустили, сославшись на эпидемиологическую ситуацию.

В связи с недопуском в здание милиции журналист «Магілёўскага рэгіёна» и член БАЖ Владимир Лапцевич оставил запись в книге жалоб и предложений Ленинского РОВД. Спустя некоторое время к нему вышел сотрудник милиции и попросил его проследовать с ним в РОВД якобы для опроса относительно его жалобы. Лапцевич из отдела милиции не вышел.

Утром 6 августа стало известно, что Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции и доставили в изолятор временного содержания.

Могилевский правозащитник Борис Бухель сообщил правозащитному порталу mspring.online, что в отношении Буракова прямо около здания РОВД учинили провокацию. Он не видел всего произошедшего, но услышал со стороны въезда на парковку отдела милиции голос какой-то женщины и Буракова, который несколько раз громко повторил слово «провокация». Обоих, по словам Бухеля, препроводили в РОВД, рядом с ними находились двое сотрудников милиции в штатском.

Как сообщают в БАЖ, по состоянию на утро 6 августа Буракову инкриминируют хулиганские действия. Ночью членам его семьи сообщили, что он по-прежнему в РОВД и «с ним работают». 6 августа у журналиста день рождения.

Кроме того, по информации БАЖ, журналистам-фрилансерам Алине Скребуновой и Александру Сидоревскому, которые 5 августа ожидали Буракова у Ленинского РОВД, вручили повестки с требованием явиться сегодня к 15:00 в Октябрьский РОВД Могилева.