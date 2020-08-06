Руководителя штаба Тихановской отпустили из милиции, предупредив об ответственности за массовые акции

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Руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили из милиции, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Мороз отпустили в 12:45. По ее словам, «таким образом власти проводят разъяснительную беседу», говорится в сообщении телеграм-канала.

О задержании в Минске Мороз ранее сообщила представитель штаба Анна Красулина. «Около 11 часов задержана на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД», — рассказала она.

В комментарии БелаПАН Мороз пояснила, что ее не задерживали. «Меня пригласили проехать с сотрудниками милиции, — сказала она. — Предупредили об ответственности за организацию массовых беспорядков и дали документ подписать о том, что я ознакомлена. Речь шла не только о сегодняшнем митинге, а в общем, в любое время. Если мы будем что-то организовывать, люди будут выходить по нашему призыву, тогда на нас будет ответственность».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Мария Мороз Анна Красулина Светлана Тихановская

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