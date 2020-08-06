В Беларуси вторые сутки подряд отмечается рост инфицированных COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 68 376 (+127 за последние сутки), скончалось 580 человек (+3), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки снова отмечен прирост инфицированных (в предыдущие сутки было выявлено 124 новых случая и три смерти).

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 63 756 пациентов (за последние сутки 331). Таким образом, излечилось 92,7% заболевших. Проведено 1 344 303 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9435.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.