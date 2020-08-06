Мониторинг БАЖ: госСМИ отодвигали альтернативных кандидатов в тень

Государственные СМИ, освещая президентскую кампанию в Беларуси, отодвигали альтернативных кандидатов в тень и стремились их маргинализовать.

Об этом заявил глава мониторинговой группы Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Алесь Антипенко 6 августа на презентации второго бюллетеня мониторинга «Освещение президентской кампании 2020 года в белорусских медиа».

Второй этап мониторинга охватывает период с 5 июля по 2 августа. Аналитики отслеживали время в эфире электронных СМИ, площадь в печатных медиа и количество знаков в интернет-медиа, посвященных субъектам избирательного процесса, а также фиксировали, каким образом СМИ относились к этим субъектам.

Объектами мониторинга среди государственных медиа были информагентство БелТА, газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», «Могилевская правда», «Мінская праўда», программы телеканала «Беларусь 1» — «Панорама», «Клуб редакторов», «Главный эфир», ОНТ — «Контуры», «Наши новости», ТРК «Магілёў» — «Новости-регион», Первого национального канала Белорусского радио — «Радиофакт». Негосударственный сектор в мониторинге представлен интернет-изданием БелаПАН «Белорусские новости» (Naviny.by), газетами «Народная воля» и «Комсомольская правда» в Белоруссии».

«Государственные медиа чрезвычайно четко презентовали фактически только одного кандидата — действующего президента, — констатировал Антипенко. — Он был главным действующим лицом в государственных медиа».

Так, по его словам, в программе «Панорама» Александру Лукашенко было отведено 82% эфирного времени среди всех остальных субъектов избирательной кампании.

«Например госпожа Тихановская — 0,015%, то есть речь идет просто о двух-трех секундах, во время которых было названо, что госпожа Тихановская зарегистрирована ЦИК кандидатом. Далее они попросту в программе отсутствовали», — обратил внимание руководитель мониторинговой группы БАЖ.

Аналогичная ситуация, сказал Антипенко, наблюдалась в печатных государственных изданиях и представляла собой «тотальное присутствие одного кандидата и фактическое отсутствие всех остальных конкурентов».

«Абсолютно очевидно, что государственные медиа отодвигали конкурентов действующего президента в тень, — подчеркнул он. — Они фактически отсутствовали в новостных и других рейтинговых программах белорусского телевидения. Если они появлялись в каких-то других программах, то о них обычно говорили в негативном ключе. Сами кандидаты никогда не были приглашены ни в одну из тех программ, которые транслировались в рейтинговое время. Государственные медиа, их журналисты, а также приглашенные эксперты и аналитики солидаризировались только с одной — официальной — позицией. Никаких критических соображений о ситуации в стране попросту не было».

«Это было информационное движение в одном направлении, с четкими знаками позитивной оценки действующего президента, его больших и высоких заслуг перед страной, а также утверждение того, что перспективы нашей страны тесно связаны с действующим президентом и любые попытки изменить ситуацию могут завершиться чрезвычайно драматическими событиями, в том числе потерей государственной независимости и территориальным разделением страны. Можно сказать, что месседж государственных медиа был един и очевиден: альтернативы действующему президенту нет», — добавил представитель БАЖ.

В то же время негосударственные медиа репрезентовали ситуацию и субъектов избирательного процесса, в частности зарегистрированных кандидатов, достаточно «объемно и стереофонически». Там звучали «голоса, принадлежащие оппозиции, действующему президенту, зарегистрированным кандидатам, провластным организациям, ЦИК, а также обычным избирателям».

«Альтернативные кандидаты, что касается негосударственных интернет-ресурсов, имели гораздо больше площади, чем те же самые кандидаты в государственных медиа, — отметил Антипенко. — Оценки, как правило, были сбалансированы, кандидатов представляли как позитивно, так нейтрально и критично».

Вместе с тем глава мониторинговой группы БАЖ обратил внимание на то, что во время текущей президентской кампании произошла «эрозия доверия к государственным медиа». Он объяснил это в первую очередь тем, что «веер альтернативных источников информации сейчас гораздо шире, чем пять-десять лет назад».

«Сами информационные продукты, к которым мы можем иметь доступ через интернет, настолько разные, специальные и специфические, рассчитанныя на самые разные аудитории, — отметил он. — Мы имеем дело с новой ситуацией в коммуникации, когда количество самых разных каналов передачи и получения информации существенно увеличилось. Мы имеем дело с достаточно большим разнообразием информационных продуктов».

«Что касается государственных СМИ, то они фактически продолжают транслировать один и тот же месседж, связанный с поддержкой действующей власти и конкретного лица, стоящего на вершине пирамиды этой власти. Но мир, благодаря развитию средств массовой коммуникации, теперь уже децентрализовался. <…> Мы сейчас находимся в ситуации реального информационного выбора, если только не перекрывать и не отключать интернет», — резюмировал Антипенко.