Репрессии не прекращаются: в Гродно задержано доверенное лицо Светланы Тихановской
В Гродно задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Дмитрия Тита.
Как сообщила БелаПАН представитель инициативной группы Тихановской Юлия Карначева, житель Гродно Дмитрий Тит был задержан 6 августа около 13.25 сотрудниками ГАИ. Он успел записать аудиосообщение, в котором рассказал о своем задержании. Причины задержания пока неизвестны.
Напомним, сегодня в Минске была задержана руководитель штаба Тихановской Мария Мороз. Ее доставили в милицию, предупредили «об ответственности за организацию массовых беспорядков» и спустя полтора часа отпустили.
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