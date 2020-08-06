Репрессии не прекращаются: в Гродно задержано доверенное лицо Светланы Тихановской

В Гродно задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Дмитрия Тита.

Как сообщила БелаПАН представитель инициативной группы Тихановской Юлия Карначева, житель Гродно Дмитрий Тит был задержан 6 августа около 13.25 сотрудниками ГАИ. Он успел записать аудиосообщение, в котором рассказал о своем задержании. Причины задержания пока неизвестны.

Напомним, сегодня в Минске была задержана руководитель штаба Тихановской Мария Мороз. Ее доставили в милицию, предупредили «об ответственности за организацию массовых беспорядков» и спустя полтора часа отпустили.

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