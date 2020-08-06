На станции метро «Восток» произошло ЧП — движение было сразу остановлено

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Сегодня на станции Минского метрополитена «Восток» произошло ЧП.

Как сообщили в пресс-службе «подземки», под стоящий поезд в 16:17 упал пассажир.

«Падение пассажира произошло с платформы в пространство между вагонами стоящего поезда», — отметили в метрополитене.

Там рассказали, что до прпоисшествия пассажир вышел из прибывшего поезда. Падение произошло по причине плохого самочувствия.

Отмечается, что человек «был извлечен на платформу работниками метрополитена».

Движение было восстановлено через 11 минут. 
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Тэги: минское метро Город: Минск

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