Фотофакт. ОМОН и автозаки у Киевского сквера

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская сегодня вечером намерена прийти в столичный Киевский сквер, где в это время будет проходить организованное городскими властями мероприятие, посвященное дополнительному образованию.

Компанию Тихановской составят Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Киевский сквер входит в список из шести площадок, где в Минске разрешена предвыборная агитация.

Ранее штаб Тихановской планировал провести митинг в парке Дружбы народов, но вплоть до выборов эту площадку городские власти отдали под различные мероприятия. Сегодня, например, там отмечают День железнодорожных войск.

Сейчас площадка возле кинотеатра «Киев» огорожена турникетами, туда стянуты сотрудники ОМОН и патрульно-постовой служыб, вдоль улицы Каховской стоят автозаки.

 

 

Фото Сергея Сацюка

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Киевский сквер президентские выборы-2020 Персона: Мария Колесникова Светлана Тихановская Вероника Цепкало Город: Минск

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