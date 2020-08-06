Лукашенко не исключает, что Путиным манипулируют

/ Политика
Просмотров: 1150

Россия боится потерять Беларусь, но «делает ошибку на ошибке», заявил Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Фото пресс-службы Кремля

«Зачем вы нас душите? Мы же нормальные ваши люди. Мы один народ фактически… Нет, кому-то это надо. И мало того, ввели, наверное, в уши еще и Путину. Ну, тот, как обычно, давайте, ребята. Ну, и начали давать. То есть, мы же видим, что складывается вокруг, и это не первый месяц… Я побывал во всех войсках спецназначения… Я уже посмотрел, готовы ли наши подразделения специальные. Это же еще не артиллерия, не танки, не самолеты, не мотопехота», — отметил белорусский руководитель.

 

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Дмитрий Гордон

Другие материалы на эту тему:

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Дело «боевиков Вагнера» Минск может спустить на тормозах

Дело «боевиков Вагнера» Минск может спустить на тормозах

Посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб

Посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб

Россия посягает на налоговый суверенитет Беларуси

Россия посягает на налоговый суверенитет Беларуси