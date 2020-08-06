Лукашенко не исключает, что Путиным манипулируют

Россия боится потерять Беларусь, но «делает ошибку на ошибке», заявил Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Фото пресс-службы Кремля

«Зачем вы нас душите? Мы же нормальные ваши люди. Мы один народ фактически… Нет, кому-то это надо. И мало того, ввели, наверное, в уши еще и Путину. Ну, тот, как обычно, давайте, ребята. Ну, и начали давать. То есть, мы же видим, что складывается вокруг, и это не первый месяц… Я побывал во всех войсках спецназначения… Я уже посмотрел, готовы ли наши подразделения специальные. Это же еще не артиллерия, не танки, не самолеты, не мотопехота», — отметил белорусский руководитель.

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