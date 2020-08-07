Лукашенко о возможном объединении с Россией: я завскладом не буду

В интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко опроверг слухи, что ему предлагали пост спикера Госдумы объединенного государства.

«Во-первых, потому, что я бы никогда на это не согласился… Я завскладом не буду… Но это не главное», — сказал он.

Белорусский руководитель также опроверг информацию главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что он якобы согласился ежегодно меняться с президентом РФ Владимиром Путиным постами вице-президента и президента объединенного государства:

«Леша, как всегда, экстравагантен и придумывает разные вещи. Я никогда бы на это не согласился… В политике, особенно с Россией, этого никогда бы не было… Этого бы не было никогда, потому что я бы как минимум в это никогда не поверил. Во-первых. А во-вторых, чтоб вы понимали эту «объединенку», это невозможно. Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси — в Беларуси это уже не воспримут. Народ к этому не готов… Народ перезрел. Это надо было 20 лет назад, 25, возможно, когда распался Советский Союз. Сейчас нет».