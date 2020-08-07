Лукашенко о возможном объединении с Россией: я завскладом не буду

/ Политика
Просмотров: 55

В интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко опроверг слухи, что ему предлагали пост спикера Госдумы объединенного государства.

«Во-первых, потому, что я бы никогда на это не согласился… Я завскладом не буду… Но это не главное», — сказал он.

Белорусский руководитель также опроверг информацию главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что он якобы согласился ежегодно меняться с президентом РФ Владимиром Путиным постами вице-президента и президента объединенного государства:

«Леша, как всегда, экстравагантен и придумывает разные вещи. Я никогда бы на это не согласился… В политике, особенно с Россией, этого никогда бы не было… Этого бы не было никогда, потому что я бы как минимум в это никогда не поверил. Во-первых. А во-вторых, чтоб вы понимали эту «объединенку», это невозможно. Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси — в Беларуси это уже не воспримут. Народ к этому не готов… Народ перезрел. Это надо было 20 лет назад, 25, возможно, когда распался Советский Союз. Сейчас нет».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Алексей Венедиктов Дмитрий Гордон Александр Лукашенко Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Дело «боевиков Вагнера» Минск может спустить на тормозах

Дело «боевиков Вагнера» Минск может спустить на тормозах

Посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб

Посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб

Россия посягает на налоговый суверенитет Беларуси

Россия посягает на налоговый суверенитет Беларуси